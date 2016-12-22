Прокуратура предостерегла актрису Троянову от проведения «Марша матерей»

Прокуратура ЦАО Москвы выдала предостережение одному из организаторов «Марша матерей» актрисе Яне Трояновой. Об этом в Facebook сообщил ее муж — кинорежиссер Василий Сигарев, опубликовав полученные документы.

В тексте предостережения говорится, что актрису могут привлечь к административной и уголовной ответственности за проведение несогласованной с властями акции в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие».

В прокуратуре отметили, что данное мероприятие «может повлечь нарушение общественного порядка в центре города» и «привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера».

Актриса Троянова не ответила на звонки РБК.

Ранее мэрия Москвы призвала организаторов акции отказаться от ее проведения

В группе мероприятия в Facebook говорится, что «Марш матерей» должен начаться 15 августа в 18:30 мск. Протестующие планируют пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской. Мероприятие организовали Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, Татьяна Лазарева и Яна Троянова. Организаторы и участники марша требуют выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу «Нового величия».

«Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело «Нового величия», сегодня находятся в опасности», — говорится в группе.

По данным на 13:00 мск 15 августа, на мероприятие планируют пойти около 1,3 тыс. человек, еще 5,4 тыс. — интересуются.

9 августа суд продлил арест Анне Павликовой. Ее и еще одну участницу «Нового величия» Марию Дубовик обвиняют в организации экстремистского сообщества.