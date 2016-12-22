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В Кремле узнали из СМИ о письме в поддержку обвиненного в госизмене
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В Кремле узнали из СМИ о письме в поддержку обвиненного в госизмене
Общество, 12:04
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В Кремле узнали из СМИ о письме в поддержку обвиненного в госизмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, поступало ли в Кремль письмо ученых в поддержку обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша «Роскосмоса» Виктора Кудрявцева.

​«Мне неизвестно, что официально такое обращение доходило, но из сообщений СМИ мы узнали, что такое обращение было сделано», — сказал Песков.

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Ранее 15 августа Санкт-Петербургский союз ученых обратился к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Кудрявцевым и добиться его освобождения из СИЗО. Ученые отмечают, что 74-летний ученый перенес инфаркт, болен сахарным диабетом 2-го типа, так что пребывание в изоляторе угрожает его здоровью и жизни.

Кудрявцев был арестован 22 июля, после того как в офисах ЦНИИмаша и Объединенной космической корпорации прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене в корпорации «Роскосмос». По данным источников РБК и «Коммерсанта», арест связан с расследуемым ФСБ делом об утечках данных о российском гиперзвуковом оружии. По данным следствия, он передавал секретные данные бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики

Защита пыталась обжаловать арест Кудрявцева, однако Мосгорсуд отклонил апелляцию.

Теги: ученые , госизмена , Дмитрий Песков
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