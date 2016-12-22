Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене ученого
Общество, 13:34
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Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене ученого
Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест 74-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене. Такое решение принял судья Дмитрий Пронякин, передает корреспондент РБК.
Ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев был арестован по подозрению в государственной измене, он подозревается в передаче секретных сведений Фон Кармановскому институту гидродинамики из Бельгии.