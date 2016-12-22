Президент Южной Кореи назвал условие для экономической кооперации с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что основным условием для экономической интеграции с КНДР является ее полная денуклеаризация. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«На Корейском полуострове должен быть восстановлен мир. После полной денуклеаризации Южная Корея и КНДР достигнут полноценного экономического сотрудничества», — сказал он, выступая на церемонии, посвященной освобождению Кореи от японского господства.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что интеграция будет способствовать росту корейской экономики. В частности, будут созданы дополнительные рабочие места. В рамках экономического сотрудничества лидеры КНДР и Южной Кореи ранее также договорились расширить и модернизировать автомобильные и железные дороги.

27 апреля главы двух государств встретились в приграничной деревне Пханмунджом и заявили о намерении заключить мирный договор, а также добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В рамках саммита они объявили, что планируют добиваться воссоединения семей, разлученных во время Корейской войны (1950–1953) и начать двусторонние обмены и визиты. В начале августа они согласовали списки граждан, которые примут участие во встрече разделенных семей.