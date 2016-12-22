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Команда Трампа подала иск на бывшую сотрудницу Белого дома
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Команда Трампа подала иск на бывшую сотрудницу Белого дома
Политика, 07:28
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Команда Трампа подала иск на бывшую сотрудницу Белого дома

Команда президента США Дональда Трампа подала иск в арбитражный суд в Нью-Йорке против бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, сообщает ABC News.

По данным телеканала, ее обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который она подписала во время проведения президентской кампании в 2016 году. Иск подан избирательным штабом Трампа в Американскую арбитражную ассоциацию.

«Президент Трамп хорошо известен тем, что на протяжении десятилетий дает людям возможность продвигаться в своей карьере и жизни, но нарушитель должен быть привлечен к ответственности», — сказал каналу официальный представитель избирательной кампании нынешнего президента.

Омароса Маниголт-Ньюман написала книгу «Свихнувшийся: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе», выдержки из которой опубликовала газета The Washington Post. В частности, в ней она рассказала, что президент в 2017 году съел записку с «деликатной» информацией. Однако бывший адвокат Трампа Майкл Коэн опроверг эту информацию, а сам Трамп назвал бывшую сотрудницу Белого дома «злобной» и «неумной».

Теги: Дональд Трамп , Арбитраж , Белый дом
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