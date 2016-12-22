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Трамп назвал злобной написавшую о нем книгу экс-сотрудницу Белого дома
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Трамп назвал злобной написавшую о нем книгу экс-сотрудницу Белого дома
Политика, 18:51
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Трамп назвал злобной написавшую о нем книгу экс-сотрудницу Белого дома

Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал злобной бывшую сотрудницу Белого дома Омаросу Маниголт-Ньюман, которая опубликовала тайно записанные на диктофон разговоры с сотрудниками американской администрации.

Трамп написал, что «чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу «Ученик», теперь уволена в последний раз». По его словам, она «умоляла со слезами на глазах» взять ее на работу. Трамп рассказал, что сотрудники Белого дома ненавидели ее, «она была злобной, неумной». Он также заявил, что Омароса говорила о нем только хорошее, пока не была уволена.

Выдержки из книги «Свихнувшийся: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе»
опубликовала газета The Washington Post. Издание отмечает, что Маниголт-Ньюман, которая была директором по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением, описала Трампа как неквалифицированного, самовлюбленного человека и расиста. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга «наполнена ложью».

Бывший адвокат Трампа опроверг рассказ о съеденном президентом документе
Политика

В частности, Маниголт-Ньюман в своей книге об администрации Трампа рассказала, что американский лидер в 2017 году съел записку с «деликатной» информацией. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, на встрече с которым произошел этот инцидент, заявил, что не видел ничего подобного. Кроме того, в книге утверждается, что Трамп на инаугурации хотел поклясться не на Библии, а на своей книге «Искусство сделки». Он объяснил свое намерение тем, что она является «величайшей деловой книгой всех времен».

Теги: Дональд Трамп , Белый дом , книга
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