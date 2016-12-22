Бывшая сотрудница Белого дома рассказала о съеденной Трампом записке

В 2017 году после встречи со своим адвокатом Майклом Коэном Трамп положил себе в рот некую записку и съел. Экс-сотрудница Белого дома, рассказавшая об этом случае, предположила, что содержание записки было весьма деликатным

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Бывшая директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман в своей книге «Разрушенный: инсайдерская информации о Белом доме Трампа» рассказала, что президент США Дональд Трамп в 2017 году съел записку с «деликатной» информацией. Выдержку из ее книги приводит газета The Washington Post.

По словам Маниголт-Ньюман, инцидент произошел в начале 2017 года. Она рассказала, что привела адвоката Трампа Майкла Коэна в Овальный кабинет, где ему была назначена встреча с президентом. Маниголт-Ньюман отметила, что случайно заметила, как президент прожевывает кусочек бумажки, когда она провожала адвоката из кабинета американского лидера. «Я видела, как он [Трамп] кладет в рот записку. Трамп всегда был гермофобом (человеком, испытывающим боязнь микробов. — РБК). Я была шокирована, когда увидела, как он жевал и проглатывал бумагу. На ней, скорее всего, было что-то очень, очень, деликатное», — написала Ньюман.

Как отмечает WT, помощники Трампа на просьбу прокомментировать эту историю смеялись и говорили, что нет никаких доказательств, что такое могло произойти.

Как отмечает The Washington Post, в своей книге бывшая сотрудница Белого дома описывает Трампа как неквалифицированного и самовлюбленного человека, а также как расиста. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга «наполнена ложью и ложными обвинениями». По ее словам, Маниголт-Ньюман всегда говорила позитивные вещи про Трампа в то время, когда сама работала в администрации президента.

Адвокат Майкл Коэн, на встрече с которым произошел этот инцидент, на протяжении многих лет представлял интересы Дональда Трампа. После инаугурации своего клиента Коэн стал фигурантом ряда скандалов, связанных с новым президентом США. В апреле ФБР провело обыски в офисе Коэна по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США. Правоохранительные органы изъяли его переписку, а источники NBC News сообщили, что за несколько недель до обысков ФБР начало прослушку телефонных разговоров Коэна.

В июне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что у Трампа есть привычка рвать бумагу и бросать ее в урну или на пол. По словам бывшего сотрудника Белого дома Соломона Ларти, иногда американский президент рвет бумаги напополам, а иногда и на мелкие кусочки, похожие на конфетти.