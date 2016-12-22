Бывший адвокат Трампа отверг рассказ о съеденном президентом документе

Майкл Коэн опроверг рассказ о том, что президент Дональд Трамп в его присутствии съел конфиденциальный документ. Коэн заявил, что шокирован серьезностью, с которой этот рассказ был воспринят в обществе

Майкл Коэн (Фото: Richard Drew / AP)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг рассказ о том, что Трамп в его присутствии съел конфиденциальный документ.

«Для многих десятков журналистов, которые звонили мне с вопросами о заявлении Омаросы в ее новой книге по поводу того, что президент США Дональд Трамп взял у меня записку, положил ее в рот и съел… Я не видел ничего подобного, и я шокирован тем, что кто-то мог воспринять это всерьез», — написал он в своем Twitter.

Ранее газета ​The Washington Post написала о книге «Свихнувшийся: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе», которую опубликовала бывшая директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман. В ней она рассказала, что президент США Дональд Трамп в 2017 году съел записку с «деликатной» информацией. Выдержку из ее книги приводит газета The Washington Post.

Маниголт-Ньюман написала, что привела адвоката Трампа Майкла Коэна в Овальный кабинет, где ему была назначена встреча с президентом. Она пишет, что случайно заметила, как президент прожевывает кусочек бумажки. Это случилось, когда она провожала адвоката из кабинета американского лидера. «Я видела, как он [Трамп] кладет в рот записку. Трамп всегда был гермофобом (человек, испытывающий боязнь микробов. — РБК). Я была шокирована, когда увидела, как он жевал и проглатывал бумагу. На ней, скорее всего, было что-то очень, очень, деликатное», — написала Ньюман.

Издание Slate привело другую выдержку из этой книги. По ее словам, Трамп ​на инаугурации хотел принести клятву не на Библии, а на своей книге «Искусство сделки». «Он спросил меня: «Омароса, как думаешь, а что если я дам присягу на книге «Искусство сделки»?» — вспоминает автор книги.



Как рассказала Манигол-Ньюман, президент США объяснил свою идею тем, что его книга «Искусство сделки» является «величайшей деловой книгой всех времен». По его словам, в ней прописаны такие схемы, которые он намерен использовать во время своего правления. Трамп добавил, что книга могла бы стать символом его политики.



