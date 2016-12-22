МВД Италии сообщило о 31 погибшем при обрушении моста в Генуе

Министерство внутренних дел Италии сообщило, что число жертв обрушения моста Моранди в Генуе достигло 31 человека, передает издание Corriere della Sera со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что тела пяти погибших еще не опознали. Среди жертв обрушения моста оказались дети — восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13 лет.

По данным издания, из-за происшествия около 440 человек вынуждены покинуть свои дома.

Мост в итальянском городе Генуя обрушился 14 августа. Длина обрушившейся части виадука на автостраде A-10, которая проходила по мосту, составляет около 200 м. Пролеты рухнули, когда по ним ехали автомобили. В результате 30-35 машин оказались под завалами. Замминистра транспорта и инфрастуктуры Италии заявил, что мост снесут.

Телеканал Sky News со ссылкой на данные пожарных сообщал о 35 погибших в результате обрушения моста. В то же время премьер-министр Италии рассказал о 22 жертвах, а власти Лигурии — о 26 погибших.