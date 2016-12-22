ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,38 65,46 EUR Нал. 76,74 74,50 USD Бирж. 66,34 -1,46 EUR Бирж. 75,29 -2,04 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6105,00 -148,50 IMOEX 2282,88 -0,12% RTSI 1081,50 +2,05% Brent 72,66 +0,79% DJIA 25298,56 +0,44% Nasdaq 7870,74 +0,65%
Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост
Лента новостей
Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост 14 авг, 23:32, Общество Умер Эдуард Успенский 14 авг, 23:28, Общество Французский телеканал извинился за сюжет про Путина и «охоту на тигра» 14 авг, 22:54, Общество Суд арестовал Удальцова на 30 суток 14 авг, 22:44, Общество «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов 14 авг, 22:37, Спорт СМИ узнали о переезде всех военно-морских вузов из Петербурга в Кронштадт 14 авг, 22:27, Общество На скачках в Словакии задержали российского бизнесмена 14 авг, 22:13, Общество В Генуе объявили траур по погибшим при обрушении моста 14 авг, 21:57, Общество «Росгосстрах» подал иск к своему бывшему гендиректору на 241,8 млн руб. 14 авг, 21:51, Бизнес Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 14 авг, 21:50, Партнерский материал Минобороны назвало дезинформацией обвинения США в нарушении договора РСМД 14 авг, 21:30, Политика Би-би-си сообщила о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму 14 авг, 21:22, Финансы Собянин предложил запретить водить такси держателям иностранных прав 14 авг, 21:17, Политика За полгода «Газпром» увеличил поставки газа юго-востоку Украины на 10,4% 14 авг, 21:04, Финансы Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 14 авг, 20:49, РБК и Сбербанк Минтранс предложил соединить Краснодар и Махачкалу скоростной магистралью 14 авг, 20:44, Общество Вместо Америки: найдет ли Турция новых партнеров 14 авг, 20:42, Политика В ОНК заявили об отказе врачей СИЗО оперировать обвиняемого в госизмене 14 авг, 20:30, Общество Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — ПАОК. Онлайн 14 авг, 20:30, Спорт Появилась съемка с дрона места обрушения моста в Генуе 14 авг, 20:14, Общество Фернандо Алонсо объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» 14 авг, 20:12, Спорт Попавшая под санкции UC Rusal получит $500 млн дивидендов от «Норникеля» 14 авг, 20:07, Бизнес В Госдепе рассказали о «ненормальном» российском спутнике 14 авг, 19:56, Политика Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки 14 авг, 19:51, Общество Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо 14 авг, 19:48, Бизнес Как проверить работу печени всего за 40 секунд 14 авг, 19:48, РБК и Тест печени В Крыму прокомментировали слова Вайкуле об условии поездки на полуостров 14 авг, 19:31, Общество Мобиус предупредил о возможном введении Турцией запрета на вывод капитала 14 авг, 19:27, Финансы
Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост
Общество, 14 авг, 23:32
0
Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост

Обрушившийся мост в итальянском городе Генуя будет снесен. Об этом сообщил замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси, передает агентство ANSA.

«Весь мост Моранди будет снесен, что вызовет серьезные последствия для движения и создаст проблемы для граждан и бизнеса», — сказал он.

Данные о числе погибших разнятся. Sky News со ссылкой на информацию пожарных сообщал о 35 жертвах. Агентство Reuters вечером во вторник, ссылаясь на сотрудника управления гражданской безопасности страны, сообщило о 20 погибших и 16 пострадавших.

Как сообщил один из спасателей, под завалами оказалось 30-35 легковых машин и три грузовика. При этом существует риск разрушения моста, поэтому спасатели эвакуировали людей из близлежащих домов.

Обрушение автомобильного моста в Генуе. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

Мост обрушился днем 14 августа. Во время инцидента по нему проезжали автомобили, а полиция и очевидцы рассказали о бушевавшем в Генуе сильном ветре и непогоде. В результате, как сообщал глава местного управления скорой помощи, около 20 машин оказались под завалами. По его словам, разрушения «колоссальные».

Теги: Италия , обрушение
Главное
Умер Эдуард Успенский Общество
Материалы по теме
Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе Общество
В Генуе объявили траур по погибшим при обрушении моста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter