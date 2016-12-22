Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост

Обрушившийся мост в итальянском городе Генуя будет снесен. Об этом сообщил замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси, передает агентство ANSA.

«Весь мост Моранди будет снесен, что вызовет серьезные последствия для движения и создаст проблемы для граждан и бизнеса», — сказал он.

Данные о числе погибших разнятся. Sky News со ссылкой на информацию пожарных сообщал о 35 жертвах. Агентство Reuters вечером во вторник, ссылаясь на сотрудника управления гражданской безопасности страны, сообщило о 20 погибших и 16 пострадавших.

Как сообщил один из спасателей, под завалами оказалось 30-35 легковых машин и три грузовика. При этом существует риск разрушения моста, поэтому спасатели эвакуировали людей из близлежащих домов.

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Мост обрушился днем 14 августа. Во время инцидента по нему проезжали автомобили, а полиция и очевидцы рассказали о бушевавшем в Генуе сильном ветре и непогоде. В результате, как сообщал глава местного управления скорой помощи, около 20 машин оказались под завалами. По его словам, разрушения «колоссальные».