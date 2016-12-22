Премьер-министр Италии уточнил число погибших при обрушении моста в Генуе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что при обрушении моста в Генуе погибло 22 человека. Об этом сообщает Sky News.

Он также добавил, что число погибших может увеличиваться. В то же время при крушении моста пострадало еще 16 человек.

При этом в Twitter-аккаунте Лигурии, административной области Италии, приводятся данные о 26 погибших. 23 из них скончались на месте, а еще трое — в медицинском учреждении. В то же время сообщается о 15 пострадавших, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.

Ранее La Repubblica и Sky News сообщали о 35 погибших и 14 раненых. При этом, по данным СМИ, еще десять человек считаются пропавшими без вести. Однако замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси утверждал, что в Генуе погибло 22 человека. Рикси также рассказал, что мост будет снесен. Он отметил, что подобные разрушения не могли произойти из-за сильного ветра и непогоды.

Атташе генконсульства России в Италии Сергей Чернега сообщал РБК, что среди погибших и пострадавших при обрушении моста нет россиян.