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Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди погибших в Генуе
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Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди погибших в Генуе
Общество, 18:49
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Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди погибших в Генуе

Среди погибших и пострадавших при крушении части моста в итальянской Генуе нет россиян. Об этом сообщил РБК атташе генконсульства России Сергей Чернега.

«Работы будут вестись до завтрашнего утра. Но с высокой долей вероятности можно говорить, что россиян эта трагедия не коснулась», — отметил он. По словам дипломата, сотрудник генконсульства лично узнавал об этом у заместителя министра транспорта Италии Эдуардо Рикси.

Обрушение автомобильного моста в Генуе. Фоторепортаж Еще 9 фото
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14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост. По официальным данным, в результате произошедшего погибли 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали 14. Пропавшими без вести числятся 10 человек. Агентство Reuters со ссылкой на оператора моста сообщало, что в момент обрушения на нем велись работы по укреплению фундамента. Президент России Владимир Путин направил итальянскому коллеге Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.

Мост в Генуе был построен в 1967 году. Его длина составляет 1,1 км, высота — 46 м. В его районе расположены жилые дома, железнодорожная станция и промышленные объекты.

Теги: Генсконсульство , Италия , обрушение моста
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