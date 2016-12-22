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Путин выразил соболезнования президенту Италии из-за обрушения моста
Политика, 17:33
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Путин выразил соболезнования президенту Италии из-за обрушения моста

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи с обрушением моста в Генуе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин «передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших». Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Обрушение автомобильного моста в Генуе. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Во вторник 14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост. В итальянской полиции рассказали, что длина обрушившегося участка составила 200 м. В министерстве инфраструктуры Италии заявили, что погибли по меньшей мере 22 человека.

В российском генконсульстве сообщили, что пока нет информации о пострадавших и погибших при обрушении моста россиянах.

Агентство Reuters сообщило, что мост был реконструирован в 2016 году, в момент обрушения велись работы по укреплению фундамента.

Обрушившийся мост был построен в 1967 году. Его длина составляет 1,1 км, высота — 46 м. Около него располагаются жилые дома, железнодорожная станция и промышленные объекты.

Теги: Владимир Путин , обрушение моста , происшествие
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