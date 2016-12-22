Шесть стран ЕС решили принять мигрантов с судна Aquarius

Шесть стран Европейского союза заявили о готовности принять мигрантов с судна Aquarius. Об этом написал в своем Twitter еврокомиссар по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

«Приветствуем разрешение Мальты на высадку из Aquarius», — заявил он. Аврамопулос отметил, что также благодарит Францию, Испанию, Германию, Португалию и Люксембург, которые согласились принять у себя пассажиров-мигрантов с этого судна. «Это ответственность, которую несет ЕС», — заявил он.



В начале июня волонтеры с судна Aquarius подобрали в море у берегов Испании, в проливе Гибралтар, около​ 600 нелегальных мигрантов. Судно принадлежит гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee. Ранее Мальта и Италия отказалась принимать беженцев. Испания позволила зайти судну к себе в порт, а затем согласилась пустить его к себе Франция. Французские власти отметили, что примут в своей стране тех, кто выполнит все процедуры, которые необходимы по протоколу, и захочет отправиться во Францию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал отказ Италии принимать беженцев и призвал вводить санкции против таких стран. В ответ на это в Риме предложили французскому лидеру «показать свою щедрость» и открыть порты для всех мигрантов.