Генконсульство не получало данных о пострадавших в Генуе россиянах

Генконсульство не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах при обрушении моста в Генуе. Об этом РБК сообщили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост. По данным местной службы скорой помощи, в результате инцидента могли погибнуть десятки человек. На место выехал глава Министерства инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

Видео: giornalettismo.com

Причины инцидента пока неизвестны. По словам медиков, в момент обрушения на мосту было около 20 автомобилей, передает Il Fatto Quotidiano. По словам главы управления скорой помощи Франческо Бермано, некоторых пострадавших уже госпитализировали.