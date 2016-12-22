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Минкультуры поручило оценить ущерб от пожара в церкви XVIII века
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Минкультуры поручило оценить ущерб от пожара в церкви XVIII века
Общество, 02:42
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Минкультуры поручило оценить ущерб от пожара в церкви XVIII века

Министерство культуры поручило оценить ущерб от пожара, который произошел в деревянной Успенской церкви XVIII века в Карелии. Об этом сообщается на сайте министерства.

Осмотреть церковь должен сотрудник ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и управление по охране объектов культурного наследия республики. Они также оценят возможность ее восстановления и стоимость реставрации. В дальнейшем по их отчету будут приниматься решения по финансированию восстановительных работ.

Пожар в Успенской церкви в городе Кондопога произошел 10 августа. 32 сотрудника ГУ МЧС по Республике Карелия и 11 единиц техники принимали участи в его тушении. МВД Карелии начало проверку по факту пожара.

Главный специалист регионального управления по охране объектов культурного наследия Светлана Куспак рассказала ТАСС, что власти намеренны восстановить церковь.

В связи с пожаром СУ СКР по республике возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры). Успенская церковь была построена в 1774 году и является объектом культурного наследия федерального значения, а также памятником деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

Теги: Минкультуры , Пожар , Церковь
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