Протестующие сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении Кочаряна

В Ереване протестующие против освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал гостиницы, где должна была пройти пресс-конференция с участием бывшего главы государства. Об этом сообщает «Арменпресс».

Как рассказал «РИА Новости» глава офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян, из-за демонстрантов проведение пресс-конференции отменили. ​

По данным «Арминфо», несколько десятков протестующих собрались около здания гостиницы «Эребуни Плаза», где политик должен был общаться с прессой. Демонстранты прорвали сопротивление службы безопасности и поднялись в зал на пятом этаже. При этом они скандировали «Убийца!».

13 августа 2018 года адвокат экс-президента Армении Рубен Саакян сообщил, что Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна под подписку о невыезде. Юрист отметил, что политик пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию.

27 июля Ереванский городской суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне митингов 1–2 марта 2008 года против нарушений на президентских выборах. Экс-президента обвинили в свержении конституционного строя Армении с применением насилия.

Кочарян занимал пост президента Армении с марта 1998 года по апрель 2008 года.