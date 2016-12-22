ФСИН разрешила правозащитнице Зое Световой посетить Сенцова в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрешила правозащитнице Зое Световой посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии, сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в Twitter.

«СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что», — написал он.

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму и создании террористического сообщества. В середине мая режиссер начал голодовку и потребовал отпустить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

В августе сестра режиссера Наталья Каплан рассказала, что Сенцов находится в «катастрофически плохом» состоянии. По ее словам, он передал ей письмо, в котором написал, что практически не встает. «Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — заявила она.

После этого ФСИН сообщила, что состояние здоровья Сенцова не ухудшалась и что у режиссера не наблюдается «дефицит массы тела».

С просьбами помиловать режиссера к президенту России обращались его мать, а также Владимир Познер, режиссеры Андрей Звягинцев и Алексей Учитель. В августе более 120 деятелей культуры, включая режиссеров Жан-Люка Годара и Дэвида Кроненберга, написали открытое письмо с призывом освободить Сенцова.