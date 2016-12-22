ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья Сенцова

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию об ухудшении состояния украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Как заявили в ведомстве, информация о том, что «Сенцов якобы похудел на 30 кг», не соответствует действительности. «На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — отметили во ФСИН. Там также добавили, что режиссер в письменной форме отказался от предложенной госпитализации, показаний к ней не установлено.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова «катастрофическое». По ее словам, Сенцов написал ей в письме, что «конец близок». 9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от российской коллеги Татьяны Москальковой. Она также добавила со ссылкой на российского омбудсмена, что его состояние является удовлетворительным.

Олег Сенцов, приговоренный в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима, объявил голодовку 14 мая 2018 года. Он требует отпустить всех граждан Украины, которых, по его мнению, удерживают в России «по политическим мотивам».

