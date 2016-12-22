ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,43 66,68 EUR Нал. 78,14 76,29 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6124,00 -238,50 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья Сенцова
Лента новостей
Назарбаев анонсировал «историческое решение» по статусу Каспийского моря 12:50, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 12:37, РБК и Subaru ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья Сенцова 12:35, Политика Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380 12:07, Общество Эрдоган пригрозил США «новыми друзьями» из-за их политики против Анкары 12:05, Политика В Подмосковье один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика 12:02, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал победу в стартовом матче чемпионата Англии 12:01, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 11:48, РБК и Сбербанк Битва на орбите: зачем США понадобились космические силы 11:33, Мнение В Кургане более ста человек эвакуировали из ТЦ из-за короткого замыкания 11:33, Общество В МЧС пообещали москвичам сильную жару в субботу 11:28, Общество «Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Исландии 11:23, Спорт Аналитики заявили о снижении «справедливого курса» рубля 11:12, Экономика В Москве двое бывших полицейских получили сроки за незаконное задержание 11:07, Общество Сильнейший теннисист России впервые вышел в полуфинал турнира «Мастерс» 11:06, Спорт Появилось видео погони истребителей за угнанным в Сиэтле самолетом 11:04, Общество Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии 10:59, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:48, РБК и Сбербанк Сор из избы: как семьи в разных странах решают проблему утилизации мусора 10:36, Фотогалерея  В Китае мужчина с ножом напал на прохожих 10:34, Общество Порошенко в День Ялты пообещал поднять над городом флаг Украины 10:33, Политика Полиция исключила версию теракта в угоне самолета в Сиэтле 10:03, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 09:47, Партнерский материал На Украине разбился легкомоторный самолет 09:23, Общество Экономисты предложили альтернативу балльной пенсионной формуле 09:10, Экономика МИД Венесуэлы осудил ЕС за отказ признать покушение на Мадуро 08:54, Политика В США работник аэропорта угнал пассажирский самолет и разбился в заливе 08:47, Общество В Бразилии разбился перевозивший губернатора одного из штатов вертолет 08:19, Общество
ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья Сенцова
Политика, 12:35
0
ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья Сенцова

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию об ухудшении состояния украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Как заявили в ведомстве, информация о том, что «Сенцов якобы похудел на 30 кг», не соответствует действительности. «На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — отметили во ФСИН. Там также добавили, что режиссер в письменной форме отказался от предложенной госпитализации, показаний к ней не установлено.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова «катастрофическое». По ее словам, Сенцов написал ей в письме, что «конец близок». 9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от российской коллеги Татьяны Москальковой. Она также добавила со ссылкой на российского омбудсмена, что его состояние является удовлетворительным.

Олег Сенцов, приговоренный в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима, объявил голодовку 14 мая 2018 года. Он требует отпустить всех граждан Украины, которых, по его мнению, удерживают в России «по политическим мотивам».
 

Теги: Олег Сенцов , Заключенные , Здоровье
Главное
Аналитики заявили о снижении «справедливого курса» рубля Экономика
Материалы по теме
Посольство США в Москве призвало освободить голодающего Олега Сенцова Политика
Сестра Сенцова сообщила о «катастрофическом» состоянии здоровья режиссера Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter