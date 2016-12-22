Маккейн одобрил подписание названного в его честь оборонного бюджета США

Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, который был назван в его честь. Заявление Маккейна опубликовано на его сайте.

По словам сенатора, в текущем году оборонный бюджет «дает возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему числу угроз».

«Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем», — заявил политик.

Маккейн отметил, что руководство комитетом сената по вооруженным силам стало для него одной из величайших почестей в жизни. При этом сенатор не сообщил, намерен ли он продолжить работу на этом посту или готов оставить его.