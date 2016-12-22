Милитаризация по Трампу: что обещает миру новый бюджет Пентагона

Конгресс США, планируя бюджет Пентагона, допустил возможность вывести из-под санкций некоторых союзников Америки, закупающих оружие у России. Однако риск попасть под ограничения остается проблемой для Катара и Турции

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Представители профильных комитетов сената и палаты представителей США достигли соглашения о параметрах финансирования Пентагона в 2019 финансовом году (с 1 октября по 31 сентября). Соответствующий законопроект, прилагающийся к нему доклад, а также меморандум по итогам переговоров конгрессменов были опубликованы на сайте комитета сената США по вооруженным силам 23 июля.

Теперь законопроект должен получить одобрение конгресса. Планируется, что члены палаты представителей проголосуют за принятие бюджета Минобороны на этой неделе, а сенаторы — в августе, пишет ​портал DefenseNews. После этого проект бюджета должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом. Как сообщили изданию чиновники при комитете по вооруженным силам в одной из палат конгресса, вопрос о финансировании Пентагона планируется закрыть как можно раньше. В противном случае эта тема может стать предметом дискуссий перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре, опасаются собеседники DefenseNews.

США перевооружаются

Всего на военные расходы в следующем году конгресс попросил выделить $717 млрд — на $17 млрд больше, чем в 2018 году, и на $111 млрд больше, чем в 2017-м. Если законопроект будет утвержден в нынешнем виде, то с 2014-го ежегодные расходы на военные силы США вырастут на $221 млрд, следует из данных Министерства обороны США. Таким образом Трамп выполнит свое предвыборное обещание — отменить секвестр бюджета Пентагона, который осуществил Барак Обама. По словам Трампа, попытки его предшественника сэкономить на военных силах привели к их истощению.

В проекте закона предусмотрены дополнительные затраты на технику и улучшение условий быта военнослужащих. В течение следующего финансового года США намерены построить 77 самолетов F-35 и 13 морских судов, включая две подводные лодки типа «Вирджиния» и авианосец типа «Джеральд Форд». Кроме того, планируется поднять уровень зарплат военнослужащих на 2,6% начиная с января следующего года. Вырастет и численность войск: сухопутных — на 4 тыс. человек, военно-воздушных — на 4 тыс., флота — на 7,5 тыс., следует из текста меморандума законодателей.

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Сделки с Россией больше не приговор

При подготовке военного бюджета законодатели попытались внести больше ясности в вопрос реализации законопроекта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он был принят в августе 2017 года и, в частности, позволяет властям США применять санкции к странам, лицам и компаниям, которые заключают сделки на «значительные» суммы с Россией в сфере оборонной промышленности. Однако после утверждения закона возник вопрос, что делать с теми странами — союзниками США, которые закупают часть своего вооружения у Москвы и не собираются отказываться от этого. Сообщалось, что под ограничения могут подпасть Индия, правительство которой ведет переговоры с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, а также Турция и несколько других стран.

В прошлую пятницу, 20 июля, глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал конгресс внести коррективы в параметры реализации CAATSA, чтобы позволить США сотрудничать с подобными странами. «Перед нами стоит фундаментальный вопрос: хотим ли мы способствовать укреплению сил союзников в ключевых регионах или же мы хотим лишить их любых опций, кроме как повернуться к России?» — обратился к законодателям глава Пентагона (цитата по Fox News). В качестве примеров стран, которые он хотел бы обезопасить от санкций, министр обороны упомянул Индию, Индонезию и Вьетнам.

Законодатели на просьбу Мэттиса отреагировали в меморандуме по итогам переговоров. Конгрессмены выступили в пользу меры, позволяющей президенту вносить изменения в практику применения CAATSA, чтобы защитить союзников от санкций США. Но конгресс все равно продолжает настаивать, чтобы американская администрация предпринимала максимум усилий, чтобы сократить зависимость союзников от российского военного ​оборудования, подчеркивается в документе.

Это предложение не снимает все вопросы. У законодателей все еще есть сомнения по поводу того, разрешать ли продажу Турции американских истребителей-бомбардировщиков F-35, принимая в расчет намерение Анкары закупить у России комплексы С-400, констатирует телеканал CNN.

Беспокоится о рисках сотрудничества с Россией и Катар, подписавший контракты на поставку российского стрелкового оружия и ПТРК «Корнет». «Риск подпасть под CAATSA останется для нас проблемой в ближайшем будущем, и пока что мы не можем быть уверены, что будем выведены Вашингтоном из-под действия этих рестрикций», — сказал РБК источник в МИД Катара.

Главные соперники — Россия и Китай

В качестве главных соперников США на мировой арене законодатели называют «набирающую силу Китайскую Народную Республику и все более агрессивную Российскую Федерацию». Противодействие им остается главным стратегическим приоритетом ведомства, следует из прилагающегося к тексту законопроекта доклада. Также законодатели собираются «продолжать прикладывать усилия» в противостоянии Ирану, Северной Корее и «жестокому экстремизму».

В проекте бюджета указаны приоритетные направления, на которых США намерены наращивать инвестиции, чтобы не стать уязвимой целью для России и Китая. Речь идет в первую очередь об электромагнитом оружии и о защите от угроз в цифровом пространстве. Как утверждается в документе, Пентагон должен приложить все силы для устранения уязвимостей в этих областях. Для этого ведомство обяжут изучить российские и китайские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В этой области Россия действительно обгоняет США, констатировал в беседе с РБК военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Системы РЭБ не ударные, но способны затруднять применение противником средств поражения, пояснил он. «Например, эти системы способны уводить ракеты от целей, подавлять каналы связи или боевого управления беспилотными летательными аппаратами», — уточнил Евсеев.

Но в случае возникновения полномасштабной прямой военной конфронтации между США и Россией системы РЭБ вряд ли помогут, говорит Евсеев. «В таком случае война будет осуществляться не средствами РЭБ, а путем нанесения ракетно-ядерных ударов, баллистические ракеты нечувствительны к воздействию систем РЭБ», — резюмировал он.