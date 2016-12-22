Трамп подписал оборонный бюджет США на $716 млрд

В соответствии с законом, получившим имя Джона Маккейна, численность вооруженных сил будет увеличена на 15,6 тыс. человек.

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Hans Pennink / AP)

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, предполагающий расходы на национальную оборону в размере $716 млрд, сообщил Белый дом.

Закон «поможет сформировать более смертоносные и стойкие силы, увеличивает размер сухопутных войск, ВМС, ВВС и корпус морской пехоты на 15600 человек», говорится в сообщении. После этого численность сухопутных войск составит 487,5 тыс. человек, ВМС — 335,4 тыс. человек, ВВС — 329,1 тыс. человек, морской пехоты — 186,1 тыс. человек. Бюджет предусматривает и создание отдельного Космического командования США, подчиняющееся Стратегическому командованию.

Также бюджет предусматривает расходы в размере $7,6 млрд на приобретение 77 истребителей F-35 пятого поколения, выделение $24,1 млрд на строительство новых военных кораблей. На 2,6% вырастет и жалование военнослужащих (в сообщении Белого дома это называется самым крупным повышением за последние девять лет).

Бюджет «подтверждает полную поддержку президентом Трампом Израиля, одобряя выделение $500 млн на совместные разработку и производство систем противоракетной обороны». Украине, говорится в сообщении Белого дома, выделяется $250 млн на помощь в области безопасности.

Сенат принял этот закон, получивший имя Джона Маккейна (John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019) 1 августа. Джон Маккейн — адмирал ВМС США, участвовавший в тихоокеанском театре боевых действий во времена Второй мировой войны. Его сын, Джон Маккейн-младший, также служил в ВМС, возглавлял Тихоокеанское командование. Его внук, Джон Маккейн III, действующий сенатор, был военным летчиком и участвовал во Вьетнамской войне. Вьетнамцы сбили его самолет и держали в плену с 1967 по 1973 годы.

Указание создать отдельные космические войска Трамп дал еще в середине июня. По словам президента, США необходимо обеспечить «господство в космосе» и отметил, что соответствующие формирования уже есть у Китая и России. Военная деятельность в космосе прежде относилась к ведению ВВС.