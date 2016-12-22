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Сенат принял расширенный оборонный бюджет США на $716 млрд
Политика, 01 авг, 23:10
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Сенат принял расширенный оборонный бюджет США на $716 млрд
Законопроект об оборонном бюджете США предполагает увеличение трат на оборону на $20 млрд, но также регулирует некоторые аспекты внешней политики. Так, сенаторы предлагают ограничить поставку истребителей F-35 Турции
Истребитель F-35 (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете в размере $716 млрд на 2019 финансовый год (с 1 октября текущего по 30 сентября 2019 года). Об этом сообщает Reuters. Из этой суммы на проведение военных операций за пределами страны выделяется $69 млрд.

За принятие закона о национальной обороне (NDAA) проголосовали 87 сенаторов, против — 10. На прошлой неделе за принятие документа проголосовала палата представителей. Теперь законопроект отправится к президенту США Дональду Трампу, который, как ожидается, подпишет его, отмечает агентство.

Законопроект санкционирует траты на ВС США, но затрагивает и другие аспекты внешней политики Вашингтона. Так, из соображений нацбезопасности документом будут регулироваться контракты, заключенные между властями США и китайскими технологическими компаниями ZTE и Huawei. Впрочем, окончательная версия документа не подразумевает жестких санкций против китайских компаний.

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NDAA также расширяет финансирование Комитета по иностранным инвестициям, который рассматривает заявки иностранных инвесторов на предмет угрозы национальной безопасности.

Законопроект санкционирует рост выплат военнослужащим на 2,6%, а также увеличение численности регулярных сил на более чем 15 тыс. человек, отмечает MilitaryTimes.

В законопроекте прописан запрет на поставку Турции современных истребителей F-35. На такой шаг Вашингтон пошел в ответ на закупку Анкарой российских ЗРК С-400. Запрет может быть снят после предоставления Пентагоном сенату специального отчета о ситуации в стране. При этом американские власти собираются выделить $7,6 млрд на закупку 77 истребителей F-35.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Армия США
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