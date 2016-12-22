Сенат принял расширенный оборонный бюджет США на $716 млрд

Законопроект об оборонном бюджете США предполагает увеличение трат на оборону на $20 млрд, но также регулирует некоторые аспекты внешней политики. Так, сенаторы предлагают ограничить поставку истребителей F-35 Турции

Истребитель F-35 (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете в размере $716 млрд на 2019 финансовый год (с 1 октября текущего по 30 сентября 2019 года). Об этом сообщает Reuters. Из этой суммы на проведение военных операций за пределами страны выделяется $69 млрд.

За принятие закона о национальной обороне (NDAA) проголосовали 87 сенаторов, против — 10. На прошлой неделе за принятие документа проголосовала палата представителей. Теперь законопроект отправится к президенту США Дональду Трампу, который, как ожидается, подпишет его, отмечает агентство.

Законопроект санкционирует траты на ВС США, но затрагивает и другие аспекты внешней политики Вашингтона. Так, из соображений нацбезопасности документом будут регулироваться контракты, заключенные между властями США и китайскими технологическими компаниями ZTE и Huawei. Впрочем, окончательная версия документа не подразумевает жестких санкций против китайских компаний.

NDAA также расширяет финансирование Комитета по иностранным инвестициям, который рассматривает заявки иностранных инвесторов на предмет угрозы национальной безопасности.

Законопроект санкционирует рост выплат военнослужащим на 2,6%, а также увеличение численности регулярных сил на более чем 15 тыс. человек, отмечает MilitaryTimes.

В законопроекте прописан запрет на поставку Турции современных истребителей F-35. На такой шаг Вашингтон пошел в ответ на закупку Анкарой российских ЗРК С-400. Запрет может быть снят после предоставления Пентагоном сенату специального отчета о ситуации в стране. При этом американские власти собираются выделить $7,6 млрд на закупку 77 истребителей F-35.