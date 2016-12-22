Песков заявил об отсутствии поручений Путина по ответным мерам США

Президент России Владимир Путин пока не давал поручений по разработке ответных шагов на санкции, которые сейчас готовят США в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока президент не давал поручений», — сказал Песков.

«Пока был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится, не имея точной информации, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах некорректно», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответные меры на грядущие санкции США. Новый пакет ограничений Госдеп США намерен ввести из-за применения в британском городе Солсбери отравляющего вещества «Новичок». Ответственность за это Лондон возложил на Россию, однако Москва обвинения в применении «Новичка» отрицает.

Глава МИД России Сергей Лавров также выразил госсекретарю США «категорическое неприятие» новых санкций. Министр заявил, что ни Великобритания, ни США, ни какая-либо из других стран не предоставили доказательств ​причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.