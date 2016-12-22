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Песков заявил об отсутствии поручений Путина по ответным мерам США
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Песков заявил об отсутствии поручений Путина по ответным мерам США
Политика, 13:08
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Песков заявил об отсутствии поручений Путина по ответным мерам США

Президент России Владимир Путин пока не давал поручений по разработке ответных шагов на санкции, которые сейчас готовят США в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока президент не давал поручений», — сказал Песков.

«Пока был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится, не имея точной информации, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах некорректно», — пояснил пресс-секретарь президента России.

МИД России заявил о подготовке ответных мер на санкции США
Политика

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответные меры на грядущие санкции США. Новый пакет ограничений Госдеп США намерен ввести из-за применения в британском городе Солсбери отравляющего вещества «Новичок». Ответственность за это Лондон возложил на Россию, однако Москва обвинения в применении «Новичка» отрицает.

Глава МИД России Сергей Лавров также выразил госсекретарю США «категорическое неприятие» новых санкций. Министр заявил, что ни Великобритания, ни США, ни какая-либо из других стран не предоставили доказательств ​причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Теги: Санкции , Кремль
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