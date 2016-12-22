Суд признал законным снятие ареста с ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Центральный районный суд в Кемерово признал законным снятие ареста со здания сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья Ирина Иванова заявила, что снятие ареста не ограничивает права потерпевших, а также не лишает их права на компенсацию. В связи с этим жалоба оставлена без удовлетворения.

В суд с жалобой обратились предприниматели, арендовавшие торговые площади в сгоревшем торговом центре. Они утверждали, что снятие ареста лишает их возможности для предъявления иска о возмещении ущерба. По данным суда, общая стоимость арестованного имущества превышает 194 млн руб., ущерб по исковым жалобам составлял более 21 млн руб.

10 августа суд в Кемерово постановил, что исключение здания ТЦ «Зимняя вишня» из числа вещественных доказательств является законным. Жалобу подавали родители одного из погибших при пожаре детей, которые сочли, что здание еще может понадобиться в расследовании. О снятии ареста с «Зимней вишни» стало известно в июле.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате ЧП погибли 60 человек, большинство из которых дети. По факту пожара было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали десять человек.