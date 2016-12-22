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Суд признал законным исключение из вещдоков здания ТЦ «Зимняя вишня»
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Суд признал законным исключение из вещдоков здания ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в Кемерово, 11:52
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Суд признал законным исключение из вещдоков здания ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово Центральный районный суд постановил, что исключение здания ТЦ «Зимняя вишня» из числа вещественных доказательств по делу о пожаре, жертвами которого стали 60 человек, является законным. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалобу <…> о признании незаконным постановления об отмене постановления о признании здания ТЦ в качестве вещественного доказательства оставить без удовлетворения», — сказала судья.

Как сообщает агентство, жалобу подали родители погибшего при пожаре ребенка Анна и Александр Смирновы. По их мнению, здание «Зимней вишни» еще может понадобиться в расследовании.

Крупногабаритный экскаватор начал снос ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Общество

Представители СК выступали против жалобы, поскольку в здании провели весь комплекс следственных действий, в том числе был составлен протокол осмотра объекта, проведены экспертизы, следы были зафиксированы на фотографиях и видеозаписях. Также они уточнили, что имеется угроза обрушения здания.

Снос «Зимней вишни» начался 14 июля. На месте ТЦ решено обустроить сквер.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. В результате погибли 60 человек, 41 из которых — ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали десять человек. ​

Теги: законность , здания , ТЦ , доказательства
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