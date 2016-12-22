Крупногабаритный экскаватор начал снос ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Тяжелая техника приступила к демонтажу сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. По словам собеседника РБК, демонтажем ТЦ занимается группа строительных компаний «Реформа».

«Сегодня начался основной этап по сносу аварийного строения. Накануне в Кемерово из Екатеринбурга прибыла крупногабаритная специализированная техника — экскаватор-разрушитель. К демонтажным работам также приступил экскаватор для погрузки строительного мусора», — пояснили в пресс-службе.

По словам начальника участка компании Юрия Нургалиева, всего в работах задействованы 15 специалистов, в том числе инженеры и механизаторы, так как работы будут проводиться механизированным способом.

«С помощью спецтехники будут разобраны и вывезены сначала металлические, потом железобетонные конструкции. В первую очередь мы оголяем облицовку, смотрим, в каком состоянии металлические конструкции, в дальнейшем будем выбирать самые безопасные методы демонтажа. Работы будут идти с 8 до 22 часов, но мы готовы работать в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба со ссылкой на Нургалиева.

Этот этап демонтажа продлится 35 дней, после чего начнут разбирать подземную часть здания. Круглосуточную онлайн-трансляцию сноса ведет местное издание «Газета Кемерова».

Демонтаж торгового центра стартовал в мае 2018 года, но по причине того, что здание являлось вещественным доказательством на процессе о гибели 60 человек, снос был временно приостановлен.

13 июля врио губернатора Сергей Цивилев в очередной раз встретился с семьями погибших и пострадавшими при пожаре ТЦ «Зимняя вишня». По словам собеседника в пресс-службе администрации, «в результате голосования было принято решение, [на месте сгоревшего центра утвержден] проект сквера».

14 июля снос был возобновлен. По словам собеседника РБК в пресс-службе администрации Кемеровской области, представители пострадавших семей, «согласились, что снос ТЦ «Зимняя вишня» необходим».

25 марта, в воскресенье, в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в этот день в здании было много людей с детьми. Возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра, где располагались кинотеатр и игровая зона. При пожаре погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок, а 80 человек пострадали.