В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве

В Москве в результате пожара в жилом доме есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС без уточнения их числа.



Как отмечается в сообщении, на данный момент пожар в доме ликвидирован. Его площадь составила 400 кв.м. В МЧС отметили, что в целях безопасности люди из здания были выведены на улицу.

В ликвидации возгорания принимали участие 35 единиц техники и 140 человек.



Пожар вспыхнул в жилом доме на улице 3-я Хорошевская улица в ночь с четверга на пятницу, 10 августа. Возгоранию был присвоен второй ранг повышенной опасности. По словам источника агентства «Интерфакс», жертвами пожара стали два человек. Он уточнил, что огонь вспыхнул в пятиэтажном доме, в квартире на пятом этаже.

