В Москве в жилом доме вспыхнул пожар

В Москве в Северо-Западном административном округе в жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в доме по адресу 3-я Хорошевская улица. К месту происшествия прибыли пожарные. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг опасности. В МЧС отметили, что информации о пострадавших нет. ​В МЧС сообщили агентству «Интерфакс, что площадь горения составляет 400 кв.м.



В свою очередь, источник агентства сообщил, что, по предварительным данным, при пожаре погибли два человека. По его словам, огонь вспыхнул в пятиэтажке, в квартире на пятом этаже.