Эрдоган заявил о «последней стадии» подготовки военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна продолжит бороться с терроризмом и уже находится на «последней стадии» подготовки военной операции в Сирии. Его слова цитирует турецкое агентство Anadolu.



«С божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность», — сказал турецкий лидер. Он отметил, что Анкара «находится на последней стадии подготовки» операции в новых сирийских регионах, чтобы, как и во время военных операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», обеспечить там «стабильность». Эрдоган также сказал, что из Турции в регионы, где проходили эти военные операции, вернулись «четверть миллиона человек».



О том, что Турция планирует провести еще одну операцию около своих границ, сообщалось в мае. Эрдоган заявлял, что турецкие военные «готовы для новой миссии».

В начале июня турецкий лидер сказал, что если иракские власти не смогут противостоять террористической угрозе на севере своей страны, то Анкара начнет там свою антитеррористическую операцию. Эрдоган сказал, что она начнется, когда иракские власти скажут, что больше не могут сдерживать противника. «Мы ударим и по Синджару, и по Кандилю, ни у кого больше не спрашивая», — заверил турецкий лидер.