Лавров заявил о подтверждении ОЗХО отсутствия химоружия в России

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) три года назад подтвердила, что Россия завершила процесс химразоружения, в отличие от США. Об этом глава российского МИДа заявил на брифинге в казахстанском городе Актау, комментируя возможное введение санкций, если Россия не предоставит доказательства, что она не владеет химоружием, передает «Интерфакс».



«Примерно в те же сроки, что и мы, то же должны были сделать и Соединенные Штаты», — заметил Лавров. Он напомнил, что Вашингтон снова попросил ОЗХО отодвинуть сроки разоружения до начала 2020-х годов. «Так что скорее нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — заметил министр иностранных дел.



Лавров подчеркнул, что Россия не закрывает свои предприятия для посещения инспекторов и они в свое время посетили и посмотрели все, что хотели, и сделали вывод, что российская сторона избавилась от химоружия.

В начале апреля газета Вооруженных сил России «Красная звезда» сообщала, что группа специалистов технического секретариата ОЗХО провела инспекцию на территории России. По данным издания, она была проведена в соответствии с Венским документом от 2011 года, который регулирует меры для укрепления доверия между странами. ОЗХО 27 сентября 2017 года подтвердила, что Россия досрочно уничтожила все имеющиеся запасы химического оружия.

В среду, 8 августа, Вашингтон заявил, что введет против России санкции из-за того, что она, по мнению американской стороны, применила отравляющее вещество «Новичок» против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. В США поставили условия, что ограничения могут быть не введены, если Москва предоставит гарантии, что она не применяла химического оружия, и разрешит международным инспекторам провести проверку на ее территории.