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Минобороны сообщило о побывавшей в России инспекции из ОЗХО
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Минобороны сообщило о побывавшей в России инспекции из ОЗХО
Политика, 03:13
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Минобороны сообщило о побывавшей в России инспекции из ОЗХО
В России на фоне «дела Скрипаля» провели инспекцию специалисты из ОЗХО. Информации о какой-либо связи проверки с этим делом — нет

Группа специалистов Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию на территории России. Об этом сообщается в инфографике «Вооруженные силы Российской федерации за неделю», размещенной на сайте газеты ВС РФ «Красная Звезда».

В инфографике указывается, что в России побывали две инспекции иностранных специалистов, одна — из Технического секретариата ОЗХО, вторая — из Португалии под эгидой ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года. Этот документ не имеет отношения к контролю за химоружием, он регулирует меры по укреплению доверия и безопасности между государствами.

Россия, согласно той же инфографике, также провела две инспекции: в США по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и в Ирландии под эгидой ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года.

​Другой информации в инфографике не приводится. На сайте ОЗХО указывается, что Техническому секретариату поручено проведение проверочных мер, предусмотренных конвенцией по запрещению химоружия. Согласно конвенции, проведение проверки Техническим секретариатом в другом государстве возможно только с санкции исполнительного совета ОЗХО.

Сообщение об инспекции ОЗХО в России появилось на фоне внеочередного заседания исполнительного совета организации, прошедшего в среду, 4 апреля. На заседании рассматривалось предложение России о проведении совместного с Британией расследования покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Российскую инициативу поддержали шесть стран (включая Россию), против проголосовали 15, 17 — воздержались.

Британия считает, что Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения, Россия эти обвинения отрицает. В британской лаборатории заявляли, что установили лишь тип вещества, а вывод о его российском происхождении правительство сделало на основе разведданных.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минобороны , ОЗХО
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