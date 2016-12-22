В Раде призвали лишать гражданства получивших паспорта России украинцев

Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза в беседе с украинским порталом «Обозреватель» заявил, что получивших российский паспорт жителей «оккупированных территорий» Украины надо лишать гражданства.

По его словам, «все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего». Он отметил, что в этих случаях не нужно тратить время украинских судов.

При этом с теми, кто получил гражданство России «сознательно, но скрытно», должны работать спецслужбы. После этого их также необходимо лишать гражданства. Кроме того, по мнению Березы, тех, кого «заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство», должны лишать украинского паспорта через суд после проведения расследования.

В конце апреля украинский президент Петр Порошенко предложил внести изменения в закон о гражданстве страны. Одна из статей законопроекта подразумевала автоматическое лишение гражданства Украины всех жителей Крыма, получивших гражданство России и принявших участие в выборах президента России. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предложение Порошенко «очередным неадекватным действием руководства».

Киев считает оккупированной территорией Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Также, согласно принятому на Украине закону о реинтеграции Донбасса, оккупированными Россией считаются территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма является «исторически закрытым».

