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Аксенов ответил на предложение лишать крымчан украинского гражданства
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Аксенов ответил на предложение лишать крымчан украинского гражданства
Политика, 23:15
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Аксенов ответил на предложение лишать крымчан украинского гражданства

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «очередным неадекватным действием руководства» Украины предложение украинского лидера Петра Порошенко лишать гражданства всех крымчан, участвовавших в выборах на территории полуострова. Об этом Аксенов написал в своем Facebook.

По его словам, в Крыму живут граждане России, которым «достаточно одного паспорта». «У многих  крымчан на территории Украины находятся родственники или имущество, и поэтому крымские власти никогда не настаивали на том, чтобы изымать украинские паспорта у граждан», — отметил Аксенов. Глава Крыма пообещал проработать комплекс ответных мер вместе с МИД России в том случае, если Украина все-таки решит лишить голосовавших крымчан украинского гражданства.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко внес законопроект, который вносит изменения в ст.19 закона о гражданстве Украины. Согласно статье, человека лишают украинского гражданства, если он принял гражданство другой страны. В числе исключений указано получение российского гражданства на территории Крыма, в Киеве его считают «временно оккупированной территорией». При этом украинцев могут лишить гражданства в том случае, если они принимали участие в выборах, проводимых российскими властями.

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов в беседе с РБК заявил, что жителям полуострова будет «ни горячо, ни холодно», если Киев решит лишать их украинского гражданства. «Украина промолчала, когда крымчане получали российские паспорта, ждали, что что-то случится и крымчане с украинскими паспортами побегут в Киев. Этого не произошло. Теперь думают лишать крымчан украинского гражданства», — заявил депутат.

В феврале Миграционная служба Украины сообщала, что за последние три года от гражданства страны отказались 24 тыс. человек.

Теги: Сергей Аксенов , Украина , Крым , Петр Порошенко
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