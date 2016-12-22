Порошенко предложил лишать гражданства проголосовавших в Крыму украинцев

Президент Украины предложил внести изменения в закон о гражданстве страны. Украинского паспорта могут автоматически лишиться все крымчане, которые приняли участие в выборах на территории Крыма

Петр Порошенко (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, предложенный президентом страны Петром Порошенко, следует из карточки законопроекта. Одна из статей законопроекта подразумевает автоматическое лишение гражданства Украины всех жителей Крыма, получивших российский паспорт и принявших участие в выборах.

Раздел документа, посвященный статусу населения полуострова, вносит изменения в ст. 19 закона о гражданстве Украины. Согласно статье, лишение человека украинского гражданства происходит в случае, если он добровольно принял гражданство другой страны. Однако статья устанавливает исключения из этого правила, в числе которых — получение российского гражданства на территории Крыма, признанного в Киеве оккупированной территорией.

Таким образом, получение российского паспорта не становится автоматическим основанием для исключения из гражданства Украины. Но украинский гражданин, получивший российское гражданство в Крыму, все же может быть лишен гражданства в том случае, если он принял участие в выборах, организуемых властями России. Факт его участия в выборах, согласно законопроекту, может фиксироваться как исходя из записей и реестров государственных органов, так и с помощью публикаций в средствах массовой информации. Лишиться украинского гражданства могут и те крымчане, которые пользовались российским паспортом для въезда или выезда с территории Украины.

Внесенный в Раду законопроект также ужесточает все прочие основания для получения и лишения украинского паспорта. В пояснительной записке отмечается, что это должно стать ответом на «гибридную войну» России. «В условиях гибридной войны Российской Федерации против нашего государства российские специальные службы используют незаконное оформление гражданства Украины в целях создания легальных возможностей для дестабилизации ситуации, обострения криминогенной обстановки в Украине, проведения разведывательно-подрывной и террористически диверсионной деятельности на территории нашего государства», — говорится в документе.

Массовая выдача российских паспортов жителям Крыма началась на полуострове после его вхождения в состав России в марте 2014 года. К октябрю, по данным УФМС, российские паспорта получили 98% крымчан (1,8 млн человек). Сдача украинских паспортов после получения российского гражданства в органы ФМС не требовалась.

Миграционная служба Украины в феврале 2018 года сообщила, что за последние три года от гражданства страны отказались 24 тыс. человек. Ключевой причиной стала сложная экономическая ситуация в стране, заявила глава службы Татьяна Никитина.

Правовой основой для получения российского гражданства стал закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым». В нем указывалось, что получить новый паспорт смогут все постоянно проживающие на территории Республики Крым и Севастополя граждане Украины и лица без гражданства.

В 2015 году «Коммерсантъ» сообщил, что в Крыму начался обратный процесс: ФМС начала забирать паспорта, выданные, по мнению службы, без законных оснований. С проблемами столкнулись крымчане, не имеющие постоянной регистрации в Крыму. В ноябре 2017 года проблемой лишенных российских паспортов жителей полуострова занялась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.