В ФПК рассказали о единственном следующем через Украину поезде

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) прокомментировали РБК заявление министра инфраструктуры Украины Вадима Омеляна о возможном прекращении Киевом железнодорожного сообщения с Москвой.
«Все, что мы можем сказать по этой ситуации: в России и так через территорию Украины ходит лишь один поезд, сообщением Москва — Кишинев. Остальное сообщение с нашей стороны было прекращено еще в 2014 году», — рассказали в пресс-службе ФПК.
Ранее Омелян заявил, что Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. В декабре 2017 года Омелян уже говорил о такой возможности. По его словам, решение о прекращении железнодорожного сообщения может быть принято в связи с тем, что Россия построила железнодорожную ветку в обход Украины.
11 декабря 2017 года Россия объявила о пуске 120 пассажирских и 30 грузовых поездов в обход Украины, по ветке Миллерово — Журавка длиной 137 км. До этого российские поезда дважды пересекали границу и следовали по территории Луганской области Украины.