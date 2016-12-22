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Избитый в ярославской колонии заключенный получил госзащиту
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Избитый в ярославской колонии заключенный получил госзащиту
Дело о пытках в колонии Ярославля, 13:30
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Избитый в ярославской колонии заключенный получил госзащиту

Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии, получил государственную защиту. Об этом сообщил РБК его адвокат Эльдар Лузин.

Постановление следователя о применении меры госзащиты Макарову вручили 8 августа, уточнил он. Потерпевшим по уголовному делу Макарова признали 20 июля.

30 июля адвокат Макарова Ирина Бирюкова сообщила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой обеспечить ему госзащиту. По ее словам, «в плане юридической защиты» проблем нет, однако он сам и его представители опасаются принятия против него физических мер.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой было зафиксировано избиение заключенного ИК-1 в Ярославской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения Макарова. По делу проходят 12 сотрудников колонии, 11 из них находятся в СИЗО и один под домашним арестом.

7 августа стало известно, что Макаров помещен в ШИЗО за отказ от уборки туалета в камере. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, Макаров находится в ШИЗО со 2 августа и пробудет там до 17 августа.​

Теги: Заключенные , колония
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