Избитого в Ярославской колонии заключенного поместили в ШИЗО

Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров помещен в ШИЗО за отказ от уборки туалета в камере, сообщил РБК уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Насколько я знаю, ему вынесено было это взыскание за отказ от произведения уборки в камере, в частности, за отказ от уборки туалета. Он один находится в камере, ему было предложено взять инвентарь и произвести уборку, он отказался от этого. Как он сказал, он вообще отказался что-либо говорить при работающем видеорегистраторе и таким образом занял такую позицию», — рассказал Бабуркин.

По словам уполномоченного, Макарова поместили в ШИЗО 2 августа. Он добавил, что заключенный пробудет там до 17 августа.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой было зафиксировано избиение заключенного ИК-1 в Ярославской области. После этого управление ФСИН по области начало внутреннюю проверку. В то же время Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения Макарова. Впоследствии суд арестовал 12 подозреваемых в избиении заключенного сотрудников колонии.