Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 347 человек, сообщает Antara со ссылкой на главу регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями округа Северный Ломбок Ивана Асмару.



«Данные были получены сегодня на встрече глав районов», — заявил он.

Руководитель отдела по связям с общественностью округа Северный Ломбок Мухас Муджаддид, сообщил, что в районе Ганга погибли 54 человека, в Каянгане — 171, 11 человек — в Баяне, в Танджунге — 54, а в Пеменанге — 57. Ранее Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщало о 131 погибшем.

В Индонезии 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущалось 120 повторных толчков. Посольство России в Индонезии сообщило, что россияне в результате землетрясения не пострадали.