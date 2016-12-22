Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщил РБК об отсутствии пострадавших россиян в результате землетрясения на острове Ломбок.
«Помимо того, что землетрясение было на острове Ломбок, оно чувствовалось на острове Бали. К 6 августа на двух островах находятся 6 тыс. человек, но это не только туристы, но и постоянно проживающие на островах люди. Среди наших соотечественников пострадавших нет. Точного количества россиян, которые находятся в районе землетрясения, у нас нет, мы ждем информации от властей Индонезии», — сказал он.
По данным Министерства туризма Индонезии, которые приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР), за первые шесть месяцев 2018 года российский турпоток составил 68,8 тыс. человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии в воскресенье, 5 августа. По последним данным, в результате погиб 91 человек. Большинство разрушенных или поврежденных зданий располагалось на севере страны.