Белый дом назвал причину повышения пошлин на турецкую сталь

Власти США повысили пошлины на сталь из Турции из-за угрозы национальной безопасности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, передает CBS.

Она отметила, что пошлины были введены по статье 232 «Закона о расширении торговли», которая предполагает дополнительные тарифы на импорт из стран, экспорт которых представляет угрозу для нацбезопасности США. Уолтерс пояснила, что в данном случае решение было принято «независимо от переговоров по торговле или любым другим делам».

Ранее президент США Дональд Трамп решил в два раза увеличить пошлины на сталь и алюминий из Турции. В своем Twitter он подчеркнул, что пошел на этот шаг «в то время, как их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень крепкому доллару». Таким образом тарифы на ввоз турецкого алюминия поднялись до 20%, а на сталь — до 50%.

В начале августа под санкции США попали главы Минюста и МВД Турции. Их внесли в санкционный список из-за ареста в стране американского пастора Эндрю Брансона. Мужчину арестовали в 2016 году по обвинению в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, шпионаже, а также попытке свергнуть власть. В Белом доме считают версию следствия несправедливой.

В Турции пообещали ответить на санкции против министров и позже объявили о заморозке на территории страны активов глав МВД и Минюста США.