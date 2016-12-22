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Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество
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Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество
Политика, 19:51
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Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы взаимодействия стран в торгово-экономической сфере, сообщается на сайте Кремля.

«Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики», — говорится в сообщении. В Кремле отметили, что стороны также рассмотрели график контактов России и Турции на разных уровнях.

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В конце июля турецкий президент на встрече с Путиным заявил, что сотрудничество Москвы и Анкары «вызывает у некоторых чувство ревности».

В сентябре в Стамбуле пройдет саммит по ситуации в Сирии, участие в нем примут Турция, Россия, Германия и Франция.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Владимир Путин
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