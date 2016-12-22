ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,38 62,40 EUR Нал. 73,92 72,94 USD Бирж. 62,80 -0,43 EUR Бирж. 72,66 -0,45 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6393,50 +510,30 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Киев признал беспомощность в сопротивлении России в Азовском море
Лента новостей
В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду 09:08, Общество Совфед рекомендовал изменить расчет платежа за алкогольную лицензию 09:04, Бизнес В Чечне назвали источники средств на ВСМ в Грозный 08:50, Экономика Киев признал беспомощность в сопротивлении России в Азовском море 08:46, Политика Посол США в Эстонии подал в отставку из-за высказываний Трампа 08:31, Политика У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1 08:02, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 08:00, Спецпроект РБК Спорт Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке 06:59, Общество В Минобороны анонсировали передачу корвета «Громкий» Тихоокеанскому флоту 06:44, Политика Минобороны заключило контракт на поставку истребителей Су-57 06:31, Политика WP узнала об оценке Пентагоном стоимости вывода своих войск из Германии 06:15, Политика Генсек ООН вновь призвал прекратить боевые действия на юго-западе Сирии 06:02, Политика Экс-врачу сборной США предъявили новые обвинения в домогательствах 05:38, Общество Шведские власти отказались от бойкота ЧМ в России после успеха сборной 05:25, Политика СМИ узнали о назначении главой ОРКК помощника Рогозина 05:17, Общество Как оформить КАСКО за пару часов со смартфона 05:10, РБК и Ингосстрах Частная японская ракета взорвалась сразу после запуска 04:53, Технологии и медиа NBC узнал о работах на секретных ядерных объектах в Северной Корее 04:18, Политика В США выразили протест из-за «Северного потока-2» и «Турецкого потока» 04:18, Политика Трамп вновь упрекнул Германию за недостаточное финансирование НАТО 03:57, Политика Комик из США рассказал о звонке Трампу от лица сенатора-демократа 03:42, Общество Игра на опережение: что такое бизнес по-китайски 03:29, РБК и Шелковый путь В Колумбии у бывших повстанцев изъяли 5 т кокаина 03:14, Политика Умер российский мультипликатор Хихус 03:07, Общество Экс-президент Украины предложил вариант возвращения Крыма 02:51, Политика Трамп пообещал защитить журналистов в США после атаки на Capital Gazette 02:35, Общество Трамп опроверг выход США из ВТО 02:15, Экономика «ЕвроХим» получил кредит на $820 млн для рефинансирования долга 01:56, Бизнес
Киев признал беспомощность в сопротивлении России в Азовском море
Политика, 08:46
0
Киев признал беспомощность в сопротивлении России в Азовском море

Украинский флот может противопоставить российскому ВМФ в Азовском море только «дулю». Об этом заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

«У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту», — заявил он в ответ на комментарий председателя общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирева, который призвал отреагировать на действия российских военных в Керченском проливе.​

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась, когда украинские пограничники задержали у берегов Крыма российское судно «Норд». Экипаж состоял из граждан России. Команду корабля обвинили в незаконном пересечении государственной границы и составили административные протоколы, а против капитана судна возбудили уголовное дело.

Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд»
Политика

На фоне ареста судна «Норд» пограничной службой Украины крымские пограничники провели учения в начале мая. Целью учений была отработка методов борьбы с морскими угрозами.​
 

Теги: Киев , сопротивление , Азовское море
Главное
WP узнала об оценке Пентагоном стоимости вывода своих войск из Германии Политика
Материалы по теме
Киев счел недопустимым привлечение казаков к охране на ЧМ-2018 Политика
В Киеве задержали подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter