Киев признал беспомощность в сопротивлении России в Азовском море

Украинский флот может противопоставить российскому ВМФ в Азовском море только «дулю». Об этом заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

«У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту», — заявил он в ответ на комментарий председателя общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирева, который призвал отреагировать на действия российских военных в Керченском проливе.​

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась, когда украинские пограничники задержали у берегов Крыма российское судно «Норд». Экипаж состоял из граждан России. Команду корабля обвинили в незаконном пересечении государственной границы и составили административные протоколы, а против капитана судна возбудили уголовное дело.

На фоне ареста судна «Норд» пограничной службой Украины крымские пограничники провели учения в начале мая. Целью учений была отработка методов борьбы с морскими угрозами.​

