ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,16 63,90 EUR Нал. 75,55 74,17 USD Бирж. 64,73 +1,24 EUR Бирж. 75,03 +1,38 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6467,00 -612,50 IMOEX 2289,96 -0,96% RTSI 1113,91 -2,90% Brent 74,25 -0,08% DJIA 25628,91 +0,50% Nasdaq 7883,66 +0,31%
ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с Россией
Лента новостей
Дзюба пропустит первый матч «Зенита» в еврокубках 15:08, Спорт СК возбудил дело после смерти ребенка из-за отказа в госпитализации 15:07, Общество ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России 15:05, Технологии и медиа Ассоциация зимних олимпийских видов спорта проиграла суд ВТБ на ₽3,9 млрд 15:01, Бизнес Новостройки с пентхаусами: откуда будут смотреть на Москву миллионеры 15:01, Недвижимость Саудовская Аравия объявила о прекращении закупок зерна в Канаде 14:43, Политика В Белоруссии задержали журналистов сайта о недвижимости по «делу БелТА» 14:29, Общество 7 лучших приложений для путешествий 14:25, РБК Стиль и ASUS Opera добавит криптовалютный кошелек в десктопную версию браузера 14:25, Крипто Энтомофагия: как насекомые стали «новым источником питания» 14:21, Стиль В Японии из-за тайфуна отменили более 160 рейсов 14:19, Общество Илон Маск анонсировал крупнейший выкуп Tesla: зачем покупать акции 14:18, Quote Венесуэльский оппозиционер признался в подготовке покушения на Мадуро 14:15, Политика Котировки Сбербанка упали до минимума с апреля на угрозе новых санкций 14:14, Финансы Глава «Централ Партнершип» станет новым заместителем Мединского 14:13, Бизнес «Челси» объявил о покупке самого дорогого испанского футболиста в истории 14:11, Спорт ФАС признала влияние роста НДС на стоимость бензина 14:07, Экономика ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с Россией 14:06, Политика Правительство выделит 3 млрд руб. на строительство объектов Urban Group 14:04, Бизнес «Победа» сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах 13:58, Бизнес Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 13:55, РБК и Сбербанк В Воронцовском парке в Москве нашли чемодан с расчлененным трупом 13:51, Общество Степаненко впервые прокомментировала бракоразводный процесс с Петросяном 13:47, Общество Активы Glencore сократились на $1,2 млрд из-за санкций против UC Rusal 13:45, Бизнес Актер фильмов «Такси» запретил врачам комментировать свое состояние 13:43, Общество Спросить про размер Солнца: как выглядел список дел Леонардо да Винчи 13:41, Стиль Воздушный замок: как не потерять деньги при покупке токенов 13:35, Крипто Киев запретил ввозить из России учебник по английскому языку 13:34, Политика
ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с Россией
Политика, 14:06
0
ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с Россией

Украина неспособна достичь паритета с Черноморским флотом России, говорится в Facebook украинских Военно-морских сил.

Как отмечается в сообщении, такой паритет для остановки «агрессии России на море» и не требуется. В украинских ВМС считают, что для этого необходим «небольшой, но эффективный флот». Примерами таких служат ВМС Норвегии, Швеции и Израиля. В сообщении отмечается, что на Украине строят «сбалансированные ВМС», которые смогут решить поставленные государством задачи.

В начале июля военные корабли американских ВМФ вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze — 2018. В Москве проведение учений расценили как попытку дестабилизировать ситуацию в регионе. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответственность за возможные негативные последствия несут страны, которые вовлекают Украину в «опасные игры с огнем».

В конце июня украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинский флот может противопоставить российскому в Азовском море только «дулю».

Главное
«Победа» сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах Бизнес
Материалы по теме
Киев признал беспомощность в сопротивлении России в Азовском море Политика
МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter