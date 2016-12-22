ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с Россией

Украина неспособна достичь паритета с Черноморским флотом России, говорится в Facebook украинских Военно-морских сил.

Как отмечается в сообщении, такой паритет для остановки «агрессии России на море» и не требуется. В украинских ВМС считают, что для этого необходим «небольшой, но эффективный флот». Примерами таких служат ВМС Норвегии, Швеции и Израиля. В сообщении отмечается, что на Украине строят «сбалансированные ВМС», которые смогут решить поставленные государством задачи.

В начале июля военные корабли американских ВМФ вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze — 2018. В Москве проведение учений расценили как попытку дестабилизировать ситуацию в регионе. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответственность за возможные негативные последствия несут страны, которые вовлекают Украину в «опасные игры с огнем».

В конце июня украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинский флот может противопоставить российскому в Азовском море только «дулю».