Киев объяснил инициативу о прекращении автобусного сообщения с Россией

Предложение прекратить автобусное сообщение с Россией необходимо, чтобы обезопасить украинских граждан. Об этом изданию «Апостроф» заявил первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

По его словам, инициатива направлена также на «прекращение всех по возможности взаимоотношений и, в частности сообщений с агрессором».

«Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен сделать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма», — заявил Гданов.​

Ранее Гданов, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможном закрытии железнодорожного сообщения с Москвой, заявил, что Украина также должна прекратить с Россией и автобусное сообщение.



«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом — однозначно правильное решение Министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — считает Гданов.