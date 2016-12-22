УЕФА не стал открывать дело из-за нападения на российских журналистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал открывать дисциплинарное дело после нападения футбольных фанатов на российских журналистов в Греции, сообщили РБК в пресс-службе УЕФА.
Там рассказали, что по итогам матча между московским «Спартаком» и греческим ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клубу из Греции предъявлены обвинения в использовании лазерных указок и блокировании лестниц на стадионе.
«Что касается предполагаемого инцидента с российскими журналистами, в официальных сообщениях нет достаточных оснований для открытия расследования или начала дисциплинарных процедур», — добавили в УЕФА.
8 августа корреспондент Sport24 Максим Алланазаров заявил РБК, что на него и других сотрудников российских СМИ, находившихся в пресс-ложе греческого стадиона, напали болельщики. По данным газеты «Спорт-Экспресс», в нападении участвовали 15 человек.
Российское генконсульство в Салониках начало проверку по факту происшествия. 9 августа сообщалось, что УЕФА запросил у полиции Греции информацию о нападении на журналистов.