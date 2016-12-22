Генконсульство начало проверку сообщений о нападении на россиян в Греции

Генконсульство России в Салониках проверяет информацию о нападении на россиян перед футбольным матчем московского Спартака и греческого ПАОК. Об этом говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

«Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с греческими правоохранительными органами", - указывается в сообщении. В дипмиссии добавили, что пока у консульства нет информации о нарушении прав российских граждан.

Ранее стало известно о нападении болельщиков ПАОКа на российских журналистов в пресс-ложе перед матчем со Спартаком. Как сообщал РБК корреспондент Sport24 Максим Алланазаров, одного из его коллег ударили по лицу и ноге, нападавших задержала полиция. По информации «Спорт-Экспресс», на россиян напали около 15 человек в черных майках.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошел 8 августа на стадионе в Салониках. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.