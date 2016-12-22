УЕФА запросил у греческой полиции информацию об инциденте с журналистами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запросил информацию у греческой полиции после того, как на российских журналистов напали фанаты греческого футбольного клуба ПАОК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
«Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте, он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной», — сообщил сотрудник пресс-службы.
Он выразил уверенность, что полиция не подтвердит обвинения в нападении на журналистов. В пресс-службе подчеркнули, что для УЕФА безопасность всегда являлась приоритетом. Если случаются незначительные инциденты, то союз проводит анализ и на следующих матчах предъявляет более высокие требования к себе.
Накануне в Салониках проходил матч между московским «Спартаком» и греческим ПАОК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров рассказал РБК, что греческие болельщики напали на российских журналистов в пресс-ложе, услышав русскую речь. По данным газеты «Спорт-Экспресс», на россиян напали 15 человек в черных майках. Журналисту издания разбили телефон и нанесли несколько ударов.
После этого Генконсульство России в Салониках начало проверку информации о нападении на россиян.