МИД назвал нелогичными новые санкции США против КНДР

Новые санкции США, касающиеся КНДР, не только нагнетают отношения между Россией и Америкой, но и идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

«Вашингтон стремится сохранять «максимальное давление» в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути, вплоть до «завершения процесса денуклеаризации». Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие», — говорится в сообщении.

Ранее Россия наложила вето в комитете Совета Безопасности ООН по КНДР на американскую заявку о введении международных санкций против банкира из КНДР и двух китайских и северокорейских компаний. Отмечается, что в список вошел российский коммерческий банк «Агросоюз», который, по утверждению США, ведет незаконную деятельность в нарушение санкционного режима, действующего в этой стране. Россия заявила, что доказательства, которые представила американская сторона относительно российского банка, неубедительны.

Данные санкции Минфин США объявил 3 августа.

В конце июня президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции против Северной Кореи. Госсекретарь страны Майк Помпео ранее заявлял, что санкции будут сняты только после полной денуклеаризации Корейского полуострова.