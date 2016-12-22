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МИД назвал нелогичными новые санкции США против КНДР
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МИД назвал нелогичными новые санкции США против КНДР
Политика, 14:26
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МИД назвал нелогичными новые санкции США против КНДР

Новые санкции США, касающиеся КНДР, не только нагнетают отношения между Россией и Америкой, но и идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

«Вашингтон стремится сохранять «максимальное давление» в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути, вплоть до «завершения процесса денуклеаризации». Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие», — говорится в сообщении.

США ввели санкции против российского банка из-за КНДР
Финансы

Ранее Россия наложила вето в комитете Совета Безопасности ООН по КНДР на американскую заявку о введении международных санкций против банкира из КНДР и двух китайских и северокорейских компаний. Отмечается, что в список вошел российский коммерческий банк «Агросоюз», который, по утверждению США, ведет незаконную деятельность в нарушение санкционного режима, действующего в этой стране. Россия заявила, что доказательства, которые представила американская сторона относительно российского банка, неубедительны.

Данные санкции Минфин США объявил 3 августа.

В конце июня президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции против Северной Кореи. Госсекретарь страны Майк Помпео ранее заявлял, что санкции будут сняты только после полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги: МИД , Санкции
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