Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан

Лефортовский суд Москвы продлил до 14 ноября срок содержания под стражей бывшему топ-менеджеру «Интер-РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Такое решение приняла судья Анна Антипова, передает корреспондент РБК.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф «Совершенно секретно».

Цуркан была членом правления «Интер-РАО» и курировала в нем блок трейдинга. Она была арестована 19 июня по подозрению «в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда разведсообществ иностранных государств». 28 июня «Интер-РАО» вывела Цуркан из правления.

У обвиняемой помимо российского есть румынское гражданство. По данным источников в СК, дело Цуркан связано с передачей Бухаресту данных о поставках электроэнергии в Донбасс и Крым. Оперативная разработка топ-менеджера длилась более трех лет, первичная информация о ее причастности к шпионажу была получена Службой внешней разведки. По версии следственного управления ФСБ, она была завербована 16 августа 2004 года на тот момент молдавскими спецслужбами. Цуркан не признает вину и считает обвинение «абсурдным», подчеркивал ее адвокат Иван Павлов.